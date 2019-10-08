ВСК выплатила 385 млн в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

27 ноября 2018 г. при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.