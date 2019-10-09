Альфа-Банк продал долю в краудфандинговой платформе «Поток»

По словам финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк стал одним из первых в РФ, кто начал инвестировать средства в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. С 2015 года получилось выстроить с нуля бизнес-процессы, а также эффективно организовать работу сервиса и вывести его на хорошую прибыльность. Сегодня «Поток Диджитал» является полноценным самостоятельным бизнесом, готовым к дальнейшему развитию на рынке, добавил Чухлов.