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Альфа-Банк продал долю в краудфандинговой платформе «Поток»

9 октября 2019, 16:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Доля ООО «Поток Диджитал» в размере 40% была продана группе инвесторов во главе с руководителями фонда Fintech Capital Антоном Еременко и Юрием Поповым. При этом контрольный пакет - 60% - остался у Альфа-Банка.

Как сообщает Gorod55.ru, сделка позволит компании «Поток Диджитал» выйти на новый уровень развития благодаря расширению клиентской базы и привлечению новых инвесторов и заемщиков.

«Поток Диджитал» создан 4 года назад как высокотехнологичный стартап внутри банка. Эта платформа быстро стала популярной за счет того, что она дает малому бизнесу возможность привлекать средства от физических лиц.

Финансовый интерес в этом краудфандинговом проекте есть у всех сторон. Представители малого бизнеса, которым по каким-либо причинам не оформляют кредит в банке, могут получить займы от физических лиц. В свою очередь физические лица имеют высокую доходность от своих инвестиций - выше, чем по депозитам в банке.

За несколько лет работы компании «Поток Диджитал» было выдано 9 тысяч займов на общую сумму 7 миллиардов рублей. Благодаря платформе тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей получили займы на развитие своего дела. В 2019 году с помощью сервиса «Поток Диджитал» каждый месяц выдаются займы примерно на 400 миллионов рублей.

По словам финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк стал одним из первых в РФ, кто начал инвестировать средства в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. С 2015 года получилось выстроить с нуля бизнес-процессы, а также эффективно организовать работу сервиса и вывести его на хорошую прибыльность. Сегодня «Поток Диджитал» является полноценным самостоятельным бизнесом, готовым к дальнейшему развитию на рынке, добавил Чухлов.

Управляющий партнер Fintech Capital Юрий Попов отметил, что «Поток Диджитал» является крупнейшей в стране онлайн-платформой, позволяющей розничным инвесторам выгодно разместить свои деньги, а малому бизнесу - получить заем. Сегодня это очень востребовано на рынке, добавил Попов.

Фонд Fintech Capital работает с 2018 года. Его специализация - инвестиции в области финансовых технологий и альтернативного кредитования.

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