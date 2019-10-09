Альфа-Банк продал долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Как сообщает Gorod55.ru, сделка позволит компании «Поток Диджитал» выйти на новый уровень развития благодаря расширению клиентской базы и привлечению новых инвесторов и заемщиков.
«Поток Диджитал» создан 4 года назад как высокотехнологичный стартап внутри банка. Эта платформа быстро стала популярной за счет того, что она дает малому бизнесу возможность привлекать средства от физических лиц.
Финансовый интерес в этом краудфандинговом проекте есть у всех сторон. Представители малого бизнеса, которым по каким-либо причинам не оформляют кредит в банке, могут получить займы от физических лиц. В свою очередь физические лица имеют высокую доходность от своих инвестиций - выше, чем по депозитам в банке.
За несколько лет работы компании «Поток Диджитал» было выдано 9 тысяч займов на общую сумму 7 миллиардов рублей. Благодаря платформе тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей получили займы на развитие своего дела. В 2019 году с помощью сервиса «Поток Диджитал» каждый месяц выдаются займы примерно на 400 миллионов рублей.
По словам финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк стал одним из первых в РФ, кто начал инвестировать средства в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. С 2015 года получилось выстроить с нуля бизнес-процессы, а также эффективно организовать работу сервиса и вывести его на хорошую прибыльность. Сегодня «Поток Диджитал» является полноценным самостоятельным бизнесом, готовым к дальнейшему развитию на рынке, добавил Чухлов.
Управляющий партнер Fintech Capital Юрий Попов отметил, что «Поток Диджитал» является крупнейшей в стране онлайн-платформой, позволяющей розничным инвесторам выгодно разместить свои деньги, а малому бизнесу - получить заем. Сегодня это очень востребовано на рынке, добавил Попов.
Фонд Fintech Capital работает с 2018 года. Его специализация - инвестиции в области финансовых технологий и альтернативного кредитования.