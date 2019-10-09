Как правильно покупать в Интернете рассказали россиянам

По данным издания, покупателям следует обратить внимание на сайт с товарами. На нем должна быть указана информация с адресом и полном наименованием продавца.
Что касается товаров, то продавец обязан предоставить данные о его свойствах, месте производства, сроке доставки и гарантии. Если товар попался некачественный, то покупатель имеет право его вернуть.
Продавец должен вернуть деньги. Это касается и тех случаев, когда продукция была оплачена путем перевода денег на счет третьего лица, указанного продавцом.