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Как правильно покупать в Интернете рассказали россиянам

9 октября 2019, 10:39
Фото: piqsels.com
Роспотребнадзор составил для жителей России инструкцию о том, как безопасно и правильно совершать покупки в Интернете, сообщает издание «Новые известия».

По данным издания, покупателям следует обратить внимание на сайт с товарами. На нем должна быть указана информация с адресом и полном наименованием продавца.

Что касается товаров, то продавец обязан предоставить данные о его свойствах, месте производства, сроке доставки и гарантии. Если товар попался некачественный, то покупатель имеет право его вернуть.

Продавец должен вернуть деньги. Это касается и тех случаев, когда продукция была оплачена путем перевода денег на счет третьего лица, указанного продавцом.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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