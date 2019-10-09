Сход двух вагонов произошел в Ростовской области из-за неправильной стрелки

Происшествие случилось в конце августа на стрелочном переводе железнодорожного пути. Здесь с рельсов сошли два вагона, после чего назначили проверку.
Ответственным за обеспечение безопасности был составитель поездов организации «Азовский морской порт». Он не обеспечил необходимую работу стрелочного перевода, что и стало причиной происшествия.
От директора порта потребовали устранить нарушения. Составителя поездов привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
Ранее аналогичный инцидент случился в Таганроге, тогда сход вагонов произошел из-за грязных рельсов.