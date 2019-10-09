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Сход двух вагонов произошел в Ростовской области из-за неправильной стрелки

9 октября 2019, 08:24
Фото: utprok.ru
В Ростовской области установили причину схода вагонов в портовой зоне Азова в августе, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Происшествие случилось в конце августа на стрелочном переводе железнодорожного пути. Здесь с рельсов сошли два вагона, после чего назначили проверку.

Ответственным за обеспечение безопасности был составитель поездов организации «Азовский морской порт». Он не обеспечил необходимую работу стрелочного перевода, что и стало причиной происшествия.

От директора порта потребовали устранить нарушения. Составителя поездов привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Ранее аналогичный инцидент случился в Таганроге, тогда сход вагонов произошел из-за грязных рельсов.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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