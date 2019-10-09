ВСК предлагает клиентам услугу «Яндекс.Такси» в подарок

«Будь там, где тебя ждут! Этот слоган был выбран не случайно. Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», — рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаци иPRЭлеонора Марталлер.