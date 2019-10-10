Альфа-Банк возглавил список доступных мобильных приложений

Posted 10 октября 2019, 11:56
Published 10 октября 2019, 11:56
Modified 17 сентября 2022, 16:26
Updated 17 сентября 2022, 16:26
Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков отметил актуальность цифровых банковских услуг и подчеркнул, что услуги компании с удобством могут применять все ее клиенты, сообщило издание gorod55.
Управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин рассказал о том, что рейтинг общедоступности внедрили в это ежегодное исследование в позапрошлом году. Что касается целенаправленного изучения доступности приложений, то этот сегмент появился в этом году.
Сатин отметил масштабную работу, которую сегодня ведут представители банковской отрасли, в направлении обеспечения большего удобства своей продукции для людей с ограниченными возможностями. USABILITYLAB рассчитывает на представителей отрасли в вопросе стремления к создания наиболее комфортных условий для этих людей.
Эксперты USABILITYLAB выделили основные проблемы доступности приложений и выявили их влияние на доступность аппликаций для пяти категорий пользователей. Речь идет о незрячих, слабовидящих, имеющих проблемы моторики, проблемы слуха и люди без таких особенностей. Экспертиза основывалась на госстандарте ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по эксплуатации веб-контента WCAG 2.1.
В конечном рейтинге по итогам исследования оказались 12 банков, во главе которых оказалась аппликация Альфа-Мобайл. Дизайн и качество программного кода, которые специализировали для потребностей людей с ограничениями, у Альфа-Банка оказались лучшими как на платформе iOS, так и на Android.