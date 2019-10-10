Альфа-Банк возглавил список доступных мобильных приложений

В конечном рейтинге по итогам исследования оказались 12 банков, во главе которых оказалась аппликация Альфа-Мобайл. Дизайн и качество программного кода, которые специализировали для потребностей людей с ограничениями, у Альфа-Банка оказались лучшими как на платформе iOS, так и на Android.