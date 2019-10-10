«Азово-Донская компания» решила уступить долг КФ «Мишкино» на 180 млн рублей

Из документов следует, что ООО «МТМ» и ООО «Азово-Донская компания» (АДК) заключили договор уступки прав требований. Сообщается, что судебное заседание по рассмотрению данного заявления состоится 29 октября.
Напомним, в январе 2019 года ООО «АДК» подало иск с требованием взыскать с кондитерской фабрики 172,9 миллиона рублей. Известно, что между кондитерской фабрикой и «АДК» был заключен договор займа в размере 150 миллионов рублей. Согласно этому договору, производитель халвы обязался полностью погасить задолженность (включая проценты по займу) до декабря 2017 года. Но долг так и не был погашен.
По информации системы СПАРК, основным видом деятельности «АДК» является оптовая торговля зерном. По итогам 2017 года компания получила прибыль более 52,2 миллиона рублей. Объем выручки составил 495,8 миллиона рублей.
В мае 2019 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на ООО КФ «Мишкино» по заявлению Петросьянца. Между «Мишкино» и предпринимателем в 2013 году был заключен договор о поставках товара. В 2017 году фабрика не оплатила поставку четырех партий товара на сумму 1,9 миллиона рублей. До момента обращения в суд с иском о банкротстве предприятия задолженность перед поставщиком не была погашена.