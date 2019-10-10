«Азово-Донская компания» решила уступить долг КФ «Мишкино» на 180 млн рублей

В мае 2019 года Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на ООО КФ «Мишкино» по заявлению Петросьянца. Между «Мишкино» и предпринимателем в 2013 году был заключен договор о поставках товара. В 2017 году фабрика не оплатила поставку четырех партий товара на сумму 1,9 миллиона рублей. До момента обращения в суд с иском о банкротстве предприятия задолженность перед поставщиком не была погашена.