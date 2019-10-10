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Posted 10 октября 2019, 09:34

Published 10 октября 2019, 09:34

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Ростов посетил ведущий кулинарного шоу «На ножах»

10 октября 2019, 09:34
Ведущий кулинарного шоу «На ножах» Константин Ивлев приехал в Роствов-на-Дону, о чем и рассказал в своем Instagram.

Ведущий снял видео о своей утренней прогулке по городу, которую совершил в яркой толстовке с изображением Микки Мауса.

Как пояснил сам Ивлев, толстовка не только согрела его прохладным утром, но и помогла сохранить инкогнито. Хотя, как отметил сам же ведущий, в пять часов утра на городской набережной в Ростове мало гулящих.

Пользователи обрадовались такому визиту. «Ну, наконец-то приехал наш шеф-повар, наведет теперь порядок в местных горе-ресторанах, будет теперь куда пойти прилично покушать», — написал один из комментаторов.

Ранее по Ростову прогулялся футболист Павел Мамаев с супругой.

#Общество#Новости
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