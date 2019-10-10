Ростов посетил ведущий кулинарного шоу «На ножах»

Posted 10 октября 2019, 09:34
Published 10 октября 2019, 09:34
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Ведущий снял видео о своей утренней прогулке по городу, которую совершил в яркой толстовке с изображением Микки Мауса.
Как пояснил сам Ивлев, толстовка не только согрела его прохладным утром, но и помогла сохранить инкогнито. Хотя, как отметил сам же ведущий, в пять часов утра на городской набережной в Ростове мало гулящих.
Пользователи обрадовались такому визиту. «Ну, наконец-то приехал наш шеф-повар, наведет теперь порядок в местных горе-ресторанах, будет теперь куда пойти прилично покушать», — написал один из комментаторов.