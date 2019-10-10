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Состав постоянных комиссий утвердила Гордума Таганрога

10 октября 2019, 11:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге утвердили состав постоянных комиссий городской думы, сообщила местная администрация.

На прошедшем в среду заседании городской Думы VII созыва определили составы комиссий по бюджету и налогам, ЖКХ, строительству, местному самоуправлению, делам молодежи, безопасности жизнедеятельности и стратегическому развитию.

Кроме того, на совещании депутатов приняли поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В результате предложенных изменений доходы бюджета города на 2019 год увеличатся до 7,6 миллиарда рублей, расходы — до 7,8 миллиарда рублей, дефицит бюджета остается без изменений, 237,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что доходная и расходная части бюджета Ростова-на-Дону в 2019 году увеличились на 5,7 миллиона рублей.

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