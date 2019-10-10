Состав постоянных комиссий утвердила Гордума Таганрога

Кроме того, на совещании депутатов приняли поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В результате предложенных изменений доходы бюджета города на 2019 год увеличатся до 7,6 миллиарда рублей, расходы — до 7,8 миллиарда рублей, дефицит бюджета остается без изменений, 237,4 миллиона рублей.