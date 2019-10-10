ЮЗТС представил кубанские станки на выставке в Египте

Напомним, что ЮЗТС был создан в 2016 году на основе легендарного Завода имени Г. М. Седина — одного из первых в России производителей станков и оборудования. В лучшие времена завод поставлял оборудование в 65 стран мира. Сейчас предприятие активно восстанавливает экспортный потенциал.