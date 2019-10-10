ЮЗТС представил кубанские станки на выставке в Египте

Южный завод тяжелого станкостроения из Краснодара представил свои проекты на стенде региона на «Большой промышленной неделе» в Каире. Это международная индустриальная выставка, одна из крупнейших в Африке. Ее посетят порядка 20 тысяч профессионалов. Участниками стали компании из 15 стран.
В этом году экспофорум проходит при партнерстве с российским министерством промышленности и торговли.
Проекты, представленные ООО «Южный завод тяжелого станкостроения», оценил глава краевого департамента промышленной политики Иван Куликов. По его словам, рынки Северной Африки являются важным направлением экспорта для несырьевых российских компаний.
«Страны являются ключевыми импортерами машинного оборудования, промышленных товаров — у кубанских производителей есть все шансы завоевать эти рынки», — сказал Куликов.
Напомним, что ЮЗТС был создан в 2016 году на основе легендарного Завода имени Г. М. Седина — одного из первых в России производителей станков и оборудования. В лучшие времена завод поставлял оборудование в 65 стран мира. Сейчас предприятие активно восстанавливает экспортный потенциал.