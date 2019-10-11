Исполняющий обязанности мэра Ростова вторым сдал тест на втором этапе конкурса

Posted 11 октября 2019, 07:15
Published 11 октября 2019, 07:15
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
Всего на тест выделялось 30 минут. Первым, через 15 минут после начала, сдал тест бывший прокурор Евгений Беркович. За ним последовал исполняющий обязанности главы города Алексей Логвиненко. Третьим самым быстрым кандидатом оказалась исполнительный директор «Эльбрус» Виктория Хайрулина.
Последними документы сдал кандидат от ЛДПР Александр Коваленко.
Всего на пост главы претендуют 12 кандидатов. О том, что министр промышленности региона Игорь Сорокин отозвал свою заявку, стало известно перед началом теста.
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