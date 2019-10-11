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Лесопарковый пояс появится вокруг Ростова

11 октября 2019, 11:50
Фото: pexels.com
Вокруг Ростова-на-Дону появится зеленый лесопарковый пояс общей площадью 10 тысяч гектаров, сообщили в правительстве региона.

Это решение было принято во время общественных слушаний. Все материалы передадут в областной парламент для принятия законодательного решения по этому поводу.

Фото: donland.ru

Общая площадь так называемого зеленого щита будет достигать 10 тысяч гектаров. Она затронет территории балочно-русловой сети в границах шести муниципалитетов, в том числе Новочеркасска и Батайска.

На территории зеленого пояса запретят вырубку деревьев, размещение отходов. Ограничения будут действовать и на капитальное строительство.

Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении троих человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев.

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