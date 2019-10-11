Лесопарковый пояс появится вокруг Ростова

Это решение было принято во время общественных слушаний. Все материалы передадут в областной парламент для принятия законодательного решения по этому поводу.
Общая площадь так называемого зеленого щита будет достигать 10 тысяч гектаров. Она затронет территории балочно-русловой сети в границах шести муниципалитетов, в том числе Новочеркасска и Батайска.
На территории зеленого пояса запретят вырубку деревьев, размещение отходов. Ограничения будут действовать и на капитальное строительство.
Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении троих человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев.