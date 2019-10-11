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Ростовчане раскритиковали Лопыреву за фотошоп

11 октября 2019, 06:25
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Подписчики модели Виктории Лопыревой подвергли ее критике за обработку фотографий в графическом редакторе, сообщается в Instagram девушки.

Лопырева разместила фотографию, на которой она в купальнике лежит на плитке возле бассейна. Модель спросила у подписчиков, кто из них пользуется латеральным мышлением для решения различных задач.

Пользователи в комментариях заподозрили, что снимок был обработан. «Кривая плитка в глаза бросается. Много фотошопа. А так, фотка классная», — написал один из подписчиков. Лопырева ему ответила, что плитку никто не трогал.

«Хватит так ретушировать фотографии, все хорошо в меру», — прозвучало в комментариях.

Ранее ростовчане выразили уверенность, что без макияжа и денег на Лопыреву не обратят внимания.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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