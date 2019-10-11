Ростовчане раскритиковали Лопыреву за фотошоп

Лопырева разместила фотографию, на которой она в купальнике лежит на плитке возле бассейна. Модель спросила у подписчиков, кто из них пользуется латеральным мышлением для решения различных задач.
Пользователи в комментариях заподозрили, что снимок был обработан. «Кривая плитка в глаза бросается. Много фотошопа. А так, фотка классная», — написал один из подписчиков. Лопырева ему ответила, что плитку никто не трогал.
«Хватит так ретушировать фотографии, все хорошо в меру», — прозвучало в комментариях.