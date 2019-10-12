Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов

Posted 12 октября 2019, 14:11
Published 12 октября 2019, 14:11
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
Новосельцева сделала репост записи адвоката, которая написала, что футболист зарабатывает семь миллионов рублей в месяц. Однако суд обязал его выплачивать алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц.
«Новосельцева зарабатывала около одного миллиона в месяц, но муж уговорил ее бросить все и сидеть дома. Теперь вместо 1 миллиона она должна получать по 20 тысяч рублей?», — написала адвокат.
Сама Новосельцева заявила, что в шоке от этой ситуации. Она добавила, что тратит деньги, чтобы доказать, что ее супруг начал зарабатывать уже после знакомства с ней.
Напомним, в феврале 2019 года стало известно о беременности девушки, в это же время игрок ушел из семьи.