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Posted 12 октября 2019, 14:11

Published 12 октября 2019, 14:11

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Экс-жена бывшего игрока ФК «Ростов» Новосельцева возмутилась суммой алиментов

12 октября 2019, 14:11
Бывшая супруга экс-футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина оказалась возмущена, что он будет платить ей алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц, сообщается в Instagram девушки.

Новосельцева сделала репост записи адвоката, которая написала, что футболист зарабатывает семь миллионов рублей в месяц. Однако суд обязал его выплачивать алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц.

«Новосельцева зарабатывала около одного миллиона в месяц, но муж уговорил ее бросить все и сидеть дома. Теперь вместо 1 миллиона она должна получать по 20 тысяч рублей?», — написала адвокат.

Сама Новосельцева заявила, что в шоке от этой ситуации. Она добавила, что тратит деньги, чтобы доказать, что ее супруг начал зарабатывать уже после знакомства с ней.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно о беременности девушки, в это же время игрок ушел из семьи.

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