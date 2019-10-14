Альфа-Банк: оплата трансграничных поставок теперь возможна через блокчейн-платформу

Posted 14 октября 2019, 13:24
Published 14 октября 2019, 13:24
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Проект стартовал при участии двух немецких компаний - Vesuvius GmbH и Commerzbank. Этот проект финансирования операций импорта и экспорта между Россией и Германией для Marco Polo станет первым, сообщает Gorod55.ru.
Основными задачами пилотного проекта станут: интеграция банковских документов в операции поставок и организация сквозного финансирования поставок с помощью блокчейн-платформы. В 2020 году Marco Polo организует доступ к набору API для прямого выхода в ERP-системы всем членам сети. Благодаря этому каждый участник международной торговли сможет проводить платежи, дисконтировать дебиторскую задолженность и формировать безотзывные платежные поручения.
По словам главы управления торгового финансирования Дины Меркуловой, новый проект станет для клиентов очень ценным. Ведь он делает международную торговлю более прозрачной. А встроенные инструменты по осуществлению финансирования, оплаты и дисконтирования позволяют организовать удобное управление операциями.
Современные поставки и закупки до сих пор связаны с оформлением большого количества документов. Кроме этого, в банковские инструменты не встроены в бизнес-процессы. Кроме этого, сеть Marco Polo, созданная на основе платформы R3 Corda, сможет дать клиентам банка широкий спектр решений для области торгового финансирования.
Как отмечает директор казначейства комбината Анна Соколова, причиной участия в проекте стало желание сделать более эффективным взаимодействие с партнерами благодаря технологиям распределенного реестра. Она выразила надежду, что Marco Polo обеспечит тесную работу сторон, которые задействованы в операциях внешней торговли, а также гибкий доступ к возможностям финансирования оборотных средств.