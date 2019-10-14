Альфа-Банк: оплата трансграничных поставок теперь возможна через блокчейн-платформу

Современные поставки и закупки до сих пор связаны с оформлением большого количества документов. Кроме этого, в банковские инструменты не встроены в бизнес-процессы. Кроме этого, сеть Marco Polo, созданная на основе платформы R3 Corda, сможет дать клиентам банка широкий спектр решений для области торгового финансирования.