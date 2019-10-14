Бизнесвумен осудили под Ростовом за перелом ноги ребенку

На территории военного городка женщина установила надувной батут. При этом оборудование не соответствовало требованиям безопасности.
Нарушения были связаны с повреждением целостности материала, порывами шнуровочных креплений. Мощность насоса оказалась меньше необходимой, поэтому полностью накачать батут не удалось.
В результате при скатывании с горки мальчик 2008 года рождения получил перелом ноги. После этого завели уголовное дело.
Суд приговорил бизнесвумен к двум годам заключения условно. Это же время она проведет на испытательном сроке.
Решение суда не вступило в законную силу.