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Бизнесвумен осудили под Ростовом за перелом ноги ребенку

14 октября 2019, 14:48
Фото: peakpx.com
В Морозовском районе суд вынес приговор в отношении бизнесвумен, по вине которой ребенок сломал ногу, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На территории военного городка женщина установила надувной батут. При этом оборудование не соответствовало требованиям безопасности.

Нарушения были связаны с повреждением целостности материала, порывами шнуровочных креплений. Мощность насоса оказалась меньше необходимой, поэтому полностью накачать батут не удалось.

В результате при скатывании с горки мальчик 2008 года рождения получил перелом ноги. После этого завели уголовное дело.

Суд приговорил бизнесвумен к двум годам заключения условно. Это же время она проведет на испытательном сроке.

Решение суда не вступило в законную силу.

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