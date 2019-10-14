Имущество мясокомбината в Сальском районе Ростовской области продают за 78 млн руб

Posted 14 октября 2019, 14:40
Published 14 октября 2019, 14:40
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
Единым лотом на торгах представлены здание конторы, склады, птичники, убойный цех и участки, принадлежащие мясокомбинату. Начальная стоимость лота составила 78 миллионов рублей. Имущество предприятие находится в залоге у «Донхлеббанка». Дата торгов в настоящее время пока не назначена.
По информации системы СБИС, предприятие было зарегистрировано в Сальском районе Ростовской области в 2010 году. В качестве основного вида деятельности ООО «МПК Маяк» указано разведение сельскохозяйственной птицы. Компания была признана банкротом в декабре 2018 года по иску ПАО «Донхлеббанк». В отношении должника была открыта процедура конкурсного производства.
Арбитражный суд Ростовской области признал мясоптицекомбинат банкротом в декабре прошлого года по иску «Донхлеббанка». Требования банка превысили 20 млн руб.
Напомним, в начале года ростовский Арбитражный суд признал банкротом ПАО «Донхлеббанк». Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком в минувшем году. В отношении экс-руководителей банка было возбуждено уголовное дело. Председателя правления кредитно-финансовой организации Игоря Яковлева и его бывшего советника Виктора Балабко подозревают в хищении имущества банка которые осуществлялись под видом выдачи невозвратных кредитов.