rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2019, 13:23

Published 14 октября 2019, 13:23

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

В ДТП с наехавшим на остановку ростовским автобусом пострадал ребенок

14 октября 2019, 13:23
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону водитель автобуса протаранил остановочный павильон, пострадал один человек, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Королева, возле дома №44. По предварительным данным, водитель автобуса №44 не справился с управлением и врезался в остановку. В момент ДТП на остановке находились пассажиры.

«В настоящий момент известно, что пострадал один человек. Это 1-летний ребенок. На месте находятся инспекторы ГАИ, а также медики. Информация уточняется», - отметили в ведомстве.

#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика