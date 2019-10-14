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В Ростове отремонтируют тротуар, ставший причиной грибка в многоквартирном доме

14 октября 2019, 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростовский областной суд обязал Дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону отремонтировать тротуар, из-за которого затапливает многоквартирный дом, говорится в документах суда.

Осенью 2016 года в переулке Журавлева в рамках муниципального контракта отремонтировали тротуар и заменили асфальт на плитку. Она не выполняет функцию отмостки здания, имеет щели в местах примыкания к дому и пропускает влагу.

Из-за этого во время осадков затапливает помещения местного жителя. На стенах из-за сырости и влаги появляется грибок.

Ростовчанин через суд потребовал обязать дирекцию провести ремонт. Однако требования удовлетворили частично и взыскали в пользу заявителя 67 тысяч рублей компенсации. В ремонте мужчине отказали, он подал апелляционную жалобу и выиграл суд.

Чтобы стены больше не намокали, теперь будут проведены работы по устройству гидроизоляции и водонепроницаемой отмостки. Решение суда не вступило в законную силу.

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