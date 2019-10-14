В Ростове отремонтируют тротуар, ставший причиной грибка в многоквартирном доме

Осенью 2016 года в переулке Журавлева в рамках муниципального контракта отремонтировали тротуар и заменили асфальт на плитку. Она не выполняет функцию отмостки здания, имеет щели в местах примыкания к дому и пропускает влагу.
Из-за этого во время осадков затапливает помещения местного жителя. На стенах из-за сырости и влаги появляется грибок.
Ростовчанин через суд потребовал обязать дирекцию провести ремонт. Однако требования удовлетворили частично и взыскали в пользу заявителя 67 тысяч рублей компенсации. В ремонте мужчине отказали, он подал апелляционную жалобу и выиграл суд.
Чтобы стены больше не намокали, теперь будут проведены работы по устройству гидроизоляции и водонепроницаемой отмостки. Решение суда не вступило в законную силу.