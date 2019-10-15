Из-за трех миллиардов рублей банкротят ростовского автодилера Geely

Согласно информации СПАРК, ООО «Легион Моторс» зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. В качестве основного вида деятельности указана торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. В автосалонах компании представлены автомобили марки Geely.