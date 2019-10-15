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Posted 15 октября 2019, 19:16

Published 15 октября 2019, 19:16

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Из-за трех миллиардов рублей банкротят ростовского автодилера Geely

15 октября 2019, 19:16
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление московской компании ООО «СБК Геофизика», которая потребовала банкротства «Легион Моторс» (дочерней фирмы «Модус»), говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Сумма требований истца составляет 3 миллиарда рублей. Как отмечает издание РБК, «Легион Моторс» брал в Сбербанке кредит на сумму 150 млн руб., а также выступал поручителем по другим кредитам.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, кроме ростовского автодилера

«СБК Геофизика» подало еще 20 заявлений о банкротстве к компаниям, входящих в структуру «Модус». В общей сложности требования «СБК Геофизика» составляют порядка 17 миллиардов рублей.

Согласно информации СПАРК, ООО «Легион Моторс» зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. В качестве основного вида деятельности указана торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. В автосалонах компании представлены автомобили марки Geely.

Дилерская сеть «Модус» насчитывает 43 салона в девяти городах страны.

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