Из-за трех миллиардов рублей банкротят ростовского автодилера Geely

Posted 15 октября 2019, 19:16
Published 15 октября 2019, 19:16
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Сумма требований истца составляет 3 миллиарда рублей. Как отмечает издание РБК, «Легион Моторс» брал в Сбербанке кредит на сумму 150 млн руб., а также выступал поручителем по другим кредитам.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, кроме ростовского автодилера
«СБК Геофизика» подало еще 20 заявлений о банкротстве к компаниям, входящих в структуру «Модус». В общей сложности требования «СБК Геофизика» составляют порядка 17 миллиардов рублей.
Согласно информации СПАРК, ООО «Легион Моторс» зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. В качестве основного вида деятельности указана торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. В автосалонах компании представлены автомобили марки Geely.
Дилерская сеть «Модус» насчитывает 43 салона в девяти городах страны.