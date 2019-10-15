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Posted 15 октября 2019, 10:51

Published 15 октября 2019, 10:51

Modified 11 сентября 2022, 15:10

Updated 11 сентября 2022, 15:10

Пожарный в Зверево спас девочку, спрыгнувшую с третьего этажа из горящей квартиры

15 октября 2019, 10:51
В Зверево пожарный поймал ребенка, который выпрыгнул с третьего этажа дома во время пожара, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В ночное время на улице Космонавтов загорелась квартира на третьем этаже дома. Из-за этого весь подъезд оказался в дыму. Отмечается, что прибывшие спасатели вывели из здания четырех человек. По словам очевидцев, в доме остался ребенок, которого начали искать.

В это время восьмилетняя девочка выбралась на балкон и звала на помощь. Ее увидел пожарный Андрей Новоселов и поймал ребенка, который спрыгнул с балкона.

Кроме того, были эвакуированы еще три человека.

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#Илья Ульянов#Новости
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