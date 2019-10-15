Резиновую куклу и вибраторы изъяли в сексшопе в Ростове под видом поиска контрафакта

Хозяина магазина удивило то, что все отобранные полицейскими позиции были китайского производства, а не европейского, хотя подделывают обычно именно товары из Европы. При этом изъявшие секс-игрушки полицейские не оставили магазину протокола изъятия, а во время самого процесса не позвали понятых.