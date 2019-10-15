Резиновую куклу и вибраторы изъяли в сексшопе в Ростове под видом поиска контрафакта

Posted 15 октября 2019, 07:05
Published 15 октября 2019, 07:05
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
В список изъятых позиций попали диски с эротическими фильмами, резиновая кукла, вибраторы, страпоны, щеточка горничной с розовыми перьями и вибраторы для сосков.
Изъятием занимались трое молодых людей с удостоверениями городского ОБЭП. Во время поиска контрафакта полицейские радостно хихикали, показывали пальцами на ассортимент сексшопа и делились впечатлениями.
Хозяина магазина удивило то, что все отобранные полицейскими позиции были китайского производства, а не европейского, хотя подделывают обычно именно товары из Европы. При этом изъявшие секс-игрушки полицейские не оставили магазину протокола изъятия, а во время самого процесса не позвали понятых.
Отмечается, что полиция начала проверку по факту изъятия товаров в интим-магазине.
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