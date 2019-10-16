Дно начали углублять на реке Дон в Ростовской области

До конца ноября подрядчик планирует поднять около 60 тысяч кубометров донного грунта. В работах задействовали три грунтоотвозных шаланды, два завозчика якорей и многочерпаковый земснаряд «Кубань-2». В результате работ глубина на указанном участке достигнет четырех метров.