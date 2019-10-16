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Posted 16 октября 2019, 08:40

Published 16 октября 2019, 08:40

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Дно начали углублять на реке Дон в Ростовской области

16 октября 2019, 08:40
Дноуглубительные работы начали на перекате Донецкий реки Дон в Ростовской области, сообщил пресс-центр ФГУП «Росморпорт».

Работы проводят с целью обеспечения безопасности мореплавания и стабильного грузооборота морских портов Ростов и Азов.

До конца ноября подрядчик планирует поднять около 60 тысяч кубометров донного грунта. В работах задействовали три грунтоотвозных шаланды, два завозчика якорей и многочерпаковый земснаряд «Кубань-2». В результате работ глубина на указанном участке достигнет четырех метров.

Дноуглубительные работы на перекате Донецкий являются первым этапом сокращения непроходимых для судов участков в районе морских портов Ростов и Азов.

Отмечается, что в регионе каждый год проводят дноуглубительные работы с целью поддержания навигационных параметров в районе портов.

Ранее эксперты предрекли превращение Цимлянского водохранилища в болото.

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