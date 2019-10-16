Дно начали углублять на реке Дон в Ростовской области

Posted 16 октября 2019, 08:40
Published 16 октября 2019, 08:40
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Работы проводят с целью обеспечения безопасности мореплавания и стабильного грузооборота морских портов Ростов и Азов.
До конца ноября подрядчик планирует поднять около 60 тысяч кубометров донного грунта. В работах задействовали три грунтоотвозных шаланды, два завозчика якорей и многочерпаковый земснаряд «Кубань-2». В результате работ глубина на указанном участке достигнет четырех метров.
Дноуглубительные работы на перекате Донецкий являются первым этапом сокращения непроходимых для судов участков в районе морских портов Ростов и Азов.
Отмечается, что в регионе каждый год проводят дноуглубительные работы с целью поддержания навигационных параметров в районе портов.