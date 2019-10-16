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Posted 16 октября 2019, 19:59

Published 16 октября 2019, 19:59

Modified 11 сентября 2022, 15:12

Updated 11 сентября 2022, 15:12

Главу Новочеркасска арестовали по подозрению в получении взятки

16 октября 2019, 19:59
В Ростове-на-Дону в среду суд арестовал главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, подозреваемого в получении крупной взятки, пишет ТАСС.

Решение об аресте принял Ленинский районный суд города. Зюзину придется провести в заключении 16 суток — до 31 октября.

Заключить подозреваемого под стражу требовал следователь, предполагая, что у него есть возможности скрыться, либо оказать влияние на свидетелей. Защитники фигуранта просили посадить их подзащитного под домашний арест, ссылаясь на его заболевания. В том числе сахарный диабет.

«Зюзин в 2017 году, работая в должности мэра Зверево, получил 2,6 миллиона рублей взятки от главы компании. В этом участвовала замглавы мэрии Альбина Порошина, которая и дала показания на начальника», — пишет издание со ссылкой на следствие.

В среду стало известно, что Зюзин был задержан.

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