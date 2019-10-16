Главу Новочеркасска арестовали по подозрению в получении взятки

Заключить подозреваемого под стражу требовал следователь, предполагая, что у него есть возможности скрыться, либо оказать влияние на свидетелей. Защитники фигуранта просили посадить их подзащитного под домашний арест, ссылаясь на его заболевания. В том числе сахарный диабет.