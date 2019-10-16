Остановка «премиум-класса с персидским ковром» рассмешила ростовчан

Posted 16 октября 2019, 07:22
Published 16 октября 2019, 07:22
Modified 11 сентября 2022, 15:11
Updated 11 сентября 2022, 15:11
На снимке виден обычный остановочный комплекс со стеклами и рекламой, которые есть в каждом городе. Но этот отличается от остальных тем, что для пассажиров здесь постелили настоящий ковер.
По словам автора, остановка находится в Новочеркасске. Он ее назвал остановкой «премиум-класса с персидским ковром».
В комментариях пользователи с юмором отнеслись к таким новшествам в городе. Они пошутили, что это итоги транспортной реформы.
«Я надеюсь, это ковер-самолет для передвижения», — написала одна из местных жительниц.