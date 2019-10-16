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Posted 16 октября 2019, 07:22

Published 16 октября 2019, 07:22

Modified 11 сентября 2022, 15:11

Updated 11 сентября 2022, 15:11

Остановка «премиум-класса с персидским ковром» рассмешила ростовчан

16 октября 2019, 07:22
Жителей Ростовской области развеселил остановочный комплекс, в котором постелили ковер, фото с необычной остановкой появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке виден обычный остановочный комплекс со стеклами и рекламой, которые есть в каждом городе. Но этот отличается от остальных тем, что для пассажиров здесь постелили настоящий ковер.

По словам автора, остановка находится в Новочеркасске. Он ее назвал остановкой «премиум-класса с персидским ковром».

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к таким новшествам в городе. Они пошутили, что это итоги транспортной реформы.

«Я надеюсь, это ковер-самолет для передвижения», — написала одна из местных жительниц.

Ранее ростовчан удивил появившийся на дорогах веломобиль.

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