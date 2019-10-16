Прокуратура проверит закупку квартиры для семьи с тремя детьми в Новочеркасске

Posted 16 октября 2019, 12:18
Published 16 октября 2019, 12:18
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Общественники выявили неэффективное расходование бюджетных средств и инициировали прокурорскую проверку. Активисты уверены, что закупочная стоимость приобретенной на торгах квартиры превышала рыночную почти в 2,5 раза.
Семья из Новочеркасска попала в программу после рождения троих близнецов в 2017 году. На сайте госзакупок разметили конкурс по покупке трехкомнатной квартиры площадью не менее 53,5 квадратного метра. Изначальная стоимость квартиры указывалась в 2,18 миллиона рублей, в итоге семье приобрели жилье на пятом этаже за 1,9 миллиона рублей.
При этом квартира находится в доме без лифта постройки 1978 года на окраине города. Хотя, по словам представителей семьи, в конкурсе участвовал поставщик, который предлагал совершенно новую квартиру на первом этаже стоимостью 1,936 миллиона рублей.
Как выяснилось, купленная квартира требует капитального ремонта, в районе нет детской больницы, а у семьи трое маленьких детей. Кроме того, на других сайтах объявлений эта же квартира предлагалась к продаже за 799 тысяч рублей.
Отмечается, что налицо непродуманность технического задания по закупке, умышленно это было сделано или нет, будет разбираться прокуратура.
Ранее стало известно, что в Ростове, Таганроге и Батайске не могут выделить участки для многодетных, потому что там нет свободной земли.