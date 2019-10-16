В Приморье начал работу второй информационно-ресурсный центр

Posted 16 октября 2019, 07:15
Published 16 октября 2019, 07:15
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», владивостокский ИРЦ с марта по сентябрь оказал консультации 630 жителям региона. В общей сложности специалисты обработали 1560 запросов. Больше всего посетителей - 26,9% - пользуются услугами ФСС.
Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением людей, имеющих ограниченные возможности, оказались актуальными для 23,8% клиентов центра. По вопросам предоставления социальных услуг обратились 17,93%, а за помощью в подборе ТСР - 12%.
Ещё 14,6% обратившихся были нужны консультации по поводу выдачи ТСР (технических средств реабилитации), а 12,3% - по вопросам предоставления санаторно-курортного лечения.
По словам замуправляющего Приморским отделением ФСС Екатерины Беспаловой, со времени открытия первого ИРЦ во Владивостоке сотрудники Фонда еженедельно проводят консультации лицам с ограниченными возможностями. Кроме этого, предлагается и более современный способ получения услуг - через портал www.gosuslugi.ru.
Приморское отделение ФСС за девять месяцев 2019 года оформило контракты на покупку ТСР более чем на 130 миллионов рублей. Кроме этого, жителям региона, купившим их самостоятельно, были выплачены компенсации на сумму 29,3 миллиона рублей.
До конца 2019 года Фонд закупит ТСР еще на 243,9 миллиона рублей. Лица из льготных категорий смогут получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и на проезд туда и обратно. Региональный ФСС потратит на это 47,96 и 17,9 миллиона рублей соответственно.