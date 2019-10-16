В Приморье начал работу второй информационно-ресурсный центр

Приморское отделение ФСС за девять месяцев 2019 года оформило контракты на покупку ТСР более чем на 130 миллионов рублей. Кроме этого, жителям региона, купившим их самостоятельно, были выплачены компенсации на сумму 29,3 миллиона рублей.