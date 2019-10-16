Военных пенсионеров будут привлекать в бизнес в Ростовской области

Целевой аудиторией проекта являются более 500 тысяч человек, но в области решили расширить количество вовлеченных лиц. В частности, предлагается сделать это за счет привлечения в бизнес не только молодежи, но и людей старше 45 лет, уже состоявшихся в экономическом плане.