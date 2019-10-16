Военных пенсионеров будут привлекать в бизнес в Ростовской области

Posted 16 октября 2019, 11:51
Published 16 октября 2019, 11:51
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Региональный проект «Популяризация предпринимательства» стартовал в сентябре 2019 года, тематические мероприятия пройдут в каждом муниципалитете региона.
Целевой аудиторией проекта являются более 500 тысяч человек, но в области решили расширить количество вовлеченных лиц. В частности, предлагается сделать это за счет привлечения в бизнес не только молодежи, но и людей старше 45 лет, уже состоявшихся в экономическом плане.
Одной из перспективных групп называют военных пенсионеров.
В России также действует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он рассчитан на 2019–2024 годы и включает пять федеральных проектов.