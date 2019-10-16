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Posted 16 октября 2019, 11:51

Published 16 октября 2019, 11:51

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Военных пенсионеров будут привлекать в бизнес в Ростовской области

16 октября 2019, 11:51
Сюжет
Касается каждого
В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» в Ростовской области планируют привлекать в бизнес уже экономически состоявшихся людей, сообщило региональное Законодательное собрание.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» стартовал в сентябре 2019 года, тематические мероприятия пройдут в каждом муниципалитете региона.

Целевой аудиторией проекта являются более 500 тысяч человек, но в области решили расширить количество вовлеченных лиц. В частности, предлагается сделать это за счет привлечения в бизнес не только молодежи, но и людей старше 45 лет, уже состоявшихся в экономическом плане.

Одной из перспективных групп называют военных пенсионеров.

В России также действует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он рассчитан на 2019–2024 годы и включает пять федеральных проектов.

Напомним, готовый бизнес в Ростове оказался самым дорогим в России.

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#Общество#Касается каждого#Новости
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