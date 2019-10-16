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Posted 16 октября 2019, 09:03

Published 16 октября 2019, 09:03

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Задержанный глава Новочеркасска не вышел на работу

16 октября 2019, 09:03
Сюжет
Эксклюзив
Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин не вышел на работу в среду, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы администрации города.

У меня нет информации о том, задержали его или нет, это лучше уточнить у правоохранительных органов. Сегодня он не был на рабочем месте», — отметил сотрудник организации.

Как ранее сообщили СМИ, Игоря Зюзина задержали по подозрению в получении взятки — 2,6 миллиона рублей, по этому факту якобы завели уголовное дело.

Игорь Зюзин начал работать на посту главы Новочеркасска в конце 2017 года. Его стаж муниципальной службы насчитывает больше 20 лет. Ранее он был сначала заместителем, потом первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, мэром города Зверево.

Под стражей также находится и бывший первый заместитель главы Сергей Басакевич, его судят за получение взятки в крупном размере. По версии следствия, Басакевич в своем кабинете получил миллион рублей за прием ремонта трамвайных путей. За это может получить до 12 лет колонии.

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#Эксклюзив#Новости
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