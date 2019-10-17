Альфа-Банком размещены на бирже облигации «Трансконтейнер» со ставкой 7,3% годовых

Posted 17 октября 2019, 13:52
Published 17 октября 2019, 13:52
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Как сообщает kursdela.biz, первоначально купонную ставку предполагалось поднять на уровень 7,5-7,65% годовых. Однако высокий интерес инвесторов к данному выпуску позволил снизить её. Книга заявок закрылась со ставкой 7,3% годовых. Это значит, что эффективная доходность к погашению равна 7,43%. Общий спрос на облигации «Трансконтейнера» перешагнул отметку в 29 миллиардов рублей.
По словам директора отдела долгового капитала банка Дэвида Мэтлока, повышенный интерес инвесторов к облигациям ПАО «Трансконтейнер» появился накануне приватизации контрольного пакета акций. В итоге ставка по купону снижалась четыре раза. Финальная ставка была зафиксирована на самом низком для предприятия уровне: 7,3% годовых, добавил представитель банка.
Облигации «Трансконтейнера» размещались по открытой подписке. Период выплат по купону - один раз в шесть месяцев. По облигациям также предусмотрена амортизация. Она составляет 25% от номинала и погашается в даты купонных выплат.
Предварительная дата размещения ценных бумаг - 23 октября.
В организации размещения, помимо Альфа-Банка, участвовали Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.
ПАО «Трансконтейнер» - самый крупный в России контейнерный оператор. Прибыль компании за 2018 год составила около 9,5 миллиардов рублей. Сегодня в парке предприятия - 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысяч штук фитинговых платформ.