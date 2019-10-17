Альфа-Банком размещены на бирже облигации «Трансконтейнер» со ставкой 7,3% годовых

Как сообщает kursdela.biz, первоначально купонную ставку предполагалось поднять на уровень 7,5-7,65% годовых. Однако высокий интерес инвесторов к данному выпуску позволил снизить её. Книга заявок закрылась со ставкой 7,3% годовых. Это значит, что эффективная доходность к погашению равна 7,43%. Общий спрос на облигации «Трансконтейнера» перешагнул отметку в 29 миллиардов рублей.