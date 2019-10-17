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Posted 17 октября 2019, 13:52

Published 17 октября 2019, 13:52

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Альфа-Банком размещены на бирже облигации «Трансконтейнер» со ставкой 7,3% годовых

Альфа-Банком размещены на бирже облигации «Трансконтейнер» со ставкой 7,3% годовых

17 октября 2019, 13:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Трансконтейнер». Речь идет о пятилетних ценных бумагах предприятия серии ПБО-01 на сумму 10 миллиардов рублей.

Как сообщает kursdela.biz, первоначально купонную ставку предполагалось поднять на уровень 7,5-7,65% годовых. Однако высокий интерес инвесторов к данному выпуску позволил снизить её. Книга заявок закрылась со ставкой 7,3% годовых. Это значит, что эффективная доходность к погашению равна 7,43%. Общий спрос на облигации «Трансконтейнера» перешагнул отметку в 29 миллиардов рублей.

По словам директора отдела долгового капитала банка Дэвида Мэтлока, повышенный интерес инвесторов к облигациям ПАО «Трансконтейнер» появился накануне приватизации контрольного пакета акций. В итоге ставка по купону снижалась четыре раза. Финальная ставка была зафиксирована на самом низком для предприятия уровне: 7,3% годовых, добавил представитель банка.

Облигации «Трансконтейнера» размещались по открытой подписке. Период выплат по купону - один раз в шесть месяцев. По облигациям также предусмотрена амортизация. Она составляет 25% от номинала и погашается в даты купонных выплат.

Предварительная дата размещения ценных бумаг - 23 октября.

В организации размещения, помимо Альфа-Банка, участвовали Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

ПАО «Трансконтейнер» - самый крупный в России контейнерный оператор. Прибыль компании за 2018 год составила около 9,5 миллиардов рублей. Сегодня в парке предприятия - 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысяч штук фитинговых платформ.

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