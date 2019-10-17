Минимальный набор продуктов Ростовской области оказался одним из самых дешевых в ЮФО

Posted 17 октября 2019, 15:02
Published 17 октября 2019, 15:02
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
С начала года этот показатель вырос на 1,3%, а по сравнению с августом - снизился на 1,3%.
При этом по сравнению с другими регионами, входящими в состав Южного федерального округа, стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области оказалась одной из самых низких. По этому показателю донской регион обошла только Волгоградская область, там он составил 3526,86 рубля.
Самая высокая стоимость продуктового набора оказалась в Севастополе, где он оставил 4467,7 рубля. А в среднем по стране стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована на уровне 4062,7 рубля.