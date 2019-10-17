Минимальный набор продуктов Ростовской области оказался одним из самых дешевых в ЮФО

При этом по сравнению с другими регионами, входящими в состав Южного федерального округа, стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области оказалась одной из самых низких. По этому показателю донской регион обошла только Волгоградская область, там он составил 3526,86 рубля.