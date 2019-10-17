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Posted 17 октября 2019, 08:13

Published 17 октября 2019, 08:13

Modified 11 сентября 2022, 15:12

Updated 11 сентября 2022, 15:12

Почти 110 тысяч пачек сигарет конфисковали в Ростовской области

17 октября 2019, 08:13
В Ростовской области в ходе проверок конфисковали более 109 тысяч пачек сигарет, на которых не было акцизных марок, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Во время проверок специалисты обращали внимание на нарушение закона о курении, продажу товара без акцизных марок и реализацию сигарет детям. Всего составили более 320 протоколов.

Отмечается, что общая сумма штрафов составила 1,4 миллиона рублей. Также суды конфисковали товар.

Кроме того, управление направило 39 исков с требованием признать незаконными сайты по дистанционной продаже табачных изделий. Также поступило требование закрыть табачный магазин, который находится на расстоянии менее 100 метров от Ростовской таможенной академии.

Ранее появилась информация, что около 200 преступлений совершили ростовские торговцы нелегальным табаком за 2019 год.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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