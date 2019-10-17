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Posted 17 октября 2019, 07:36

Published 17 октября 2019, 07:36

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Воевавшего в Сирии боевика приговорили к 12 годам колонии в Ростове

17 октября 2019, 07:36
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении Абдулгапара Курбанова, который воевал в Сирии, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.

В 2017 году уроженец Дагестана вступил в террористическую группировку. Он добрался до Сирии и охранял подконтрольные террористической организации территории.

Кроме того, Кубанов участвовал в боевых действиях в провинции Хама. Правоохранители задержали его в 2018 году. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее в Ростове осудили блогера из Крыма, обвиняемого в поддержке терроризма.

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