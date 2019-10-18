Оператора парковок в центре Ростова проверит прокуратура

Posted 18 октября 2019, 13:45
Published 18 октября 2019, 13:45
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
«Более полугода тому назад в информационном пространстве появилась проблема отсутствия возможности припарковать свой автомобиль и зверского отношения службы эвакуации к жителям Ростова», — сообщила Крашенникова на круглом столе по теме парковки и эвакуации в пятницу.
Она отметила, что тогда этот вопрос проработали с надзорными органами. «И вот к чему пришли. К сожалению, на территории Ростова нет специализированных стоянок, соответствующих букве закона. Оплата денежных средств нарушала закон о защите прав потребителей, на специализированных стоянках взималась дополнительная комиссия в размере 15% при немалом тарифе. Тот, кто хочет забрать свой автомобиль, сталкивается с незаконными схемами обогащения предпринимателей», — считает председатель союза.
Она добавила, что прокуратура тогда встала на сторону граждан и выдала соответствующие предписания компании.
«Буквально месяц назад мы решили еще раз проверить, как ситуация обстоит на бумаге и что происходит реально. Мы провели несколько часов: посмотрели, как стоят знаки, как происходит парковка в выделенных местах, как работает специализированная стоянка. И отправили еще пару депутатских запросов по поводу неисполнения предписаний», — сообщила Крашенникова.
По ее словам, ситуация находится на проверке. «Мы надеялись, что к сегодняшнему дню придет часть ответов, но они не поступили», — добавила она.
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