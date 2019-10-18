Оператора парковок в центре Ростова проверит прокуратура

Она отметила, что тогда этот вопрос проработали с надзорными органами. «И вот к чему пришли. К сожалению, на территории Ростова нет специализированных стоянок, соответствующих букве закона. Оплата денежных средств нарушала закон о защите прав потребителей, на специализированных стоянках взималась дополнительная комиссия в размере 15% при немалом тарифе. Тот, кто хочет забрать свой автомобиль, сталкивается с незаконными схемами обогащения предпринимателей», — считает председатель союза.