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Posted 18 октября 2019, 14:39

Published 18 октября 2019, 14:39

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

В Ростовской области урожай зерновых оказался на 10% выше прошлогоднего

18 октября 2019, 14:39
На 1 октября 2019 года в хозяйствах всех категорий Ростовской области было намолочено в первоначально-оприходованном весе 11,5 миллиона тонн зерновых культур (с кукурузой), говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

Объем намолоченного зерна оказался на 9,7% выше уровня 2018 года. При этом выход продукции с одного гектара убранной площади зерновых составил 33,9 центнера на гектар, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Главной продовольственной культуры — пшеницы — намолочено в регионе 9,9 миллиона тонн, что на 8,5% больше, чем в 2018 году, а ее урожайность в целом по области составила 35,7 центнера с гектара.

Картофеля в Ростовской области собрали 233,6 тысячи тонн, его урожайность составила 188,8 центнера на гектар. Овощей открытого грунта в регионе было собрано 359,5 тысячи тонн, что на 1% выше прошлогоднего показателя.

Ранее сообщалось, что на продовольственной базе в Ростовской области нашли 12,7 тонны овощей и фруктов без маркировки.

#Экономика#Новости
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