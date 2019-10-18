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Защита дочери Михаила Хачатуряна: слова о подброшенных презервативах - «чушь»

18 октября 2019, 15:09
Фото: youtube.com
Адвокат Ангелины Хачатурян, одной из дочерей, обвиняемых в убийстве Михаила Хачатуряна, назвал «чушью» слова о том, что в неопечатанную квартиру погибшего кто-то мог подкинуть презервативы.

Такой факт допустила сторона защиты убитого во время пресс-конференции телеканалу «360».

По словам племянника Михаила Хачатуряна, Арсена, квартира убитого некоторое время после преступления не была опечатана. Поэтому защитник Ольга Халикова предположила, что в жилище могли подкинуть презервативы.

Однако адвокат одной из дочерей убитого - Ангелины, Алексей Паршин не согласился с этим предположением. Он также отметил, что родственники Хачатуряна не пустили в квартиру представителей обвиняемых, чтобы забрать личные вещи последних.

Три дочери Михаила Хачатуряна убили его в июле 2018 года. Они объяснили свой поступок местью за многолетние издевательства и сексуальное насилие с его стороны.

#Новости#Общество#Видео
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