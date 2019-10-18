Защита дочери Михаила Хачатуряна: слова о подброшенных презервативах - «чушь»

По словам племянника Михаила Хачатуряна, Арсена, квартира убитого некоторое время после преступления не была опечатана. Поэтому защитник Ольга Халикова предположила, что в жилище могли подкинуть презервативы.
Однако адвокат одной из дочерей убитого - Ангелины, Алексей Паршин не согласился с этим предположением. Он также отметил, что родственники Хачатуряна не пустили в квартиру представителей обвиняемых, чтобы забрать личные вещи последних.
Три дочери Михаила Хачатуряна убили его в июле 2018 года. Они объяснили свой поступок местью за многолетние издевательства и сексуальное насилие с его стороны.