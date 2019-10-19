ФК «Ростов» проиграл «Зениту» с разгромным счетом

Счет в игре открыл Артем Дзюба, забив пенальти в ворота желто-синих. При этом игрок находился в офсайде во время передачи, но арбитр не прибег к помощи ВАР. Спустя несколько минут Дзюба снова забил, а затем Сердар Азмун оформил третий гол. Четвертый гол был забит «Зенитом» на 61-й минуте игры. Затем после назначения пенальти хозяева снова забили «Ростову». После чего гостям все же удалось отыграть один мяч с пенальти. Автором гола стал Роман Еременко.