ФК «Ростов» проиграл «Зениту» с разгромным счетом

Posted 19 октября 2019, 18:28
Published 19 октября 2019, 18:28
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Матч имел важное значение для распределения мест в турнирной таблице, поскольку у «Ростова», «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» было по 26 очков.
Счет в игре открыл Артем Дзюба, забив пенальти в ворота желто-синих. При этом игрок находился в офсайде во время передачи, но арбитр не прибег к помощи ВАР. Спустя несколько минут Дзюба снова забил, а затем Сердар Азмун оформил третий гол. Четвертый гол был забит «Зенитом» на 61-й минуте игры. Затем после назначения пенальти хозяева снова забили «Ростову». После чего гостям все же удалось отыграть один мяч с пенальти. Автором гола стал Роман Еременко.
Свой шестой год в игре питерцы забили в добавленное время. По итогу «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 6:1.
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