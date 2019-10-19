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Posted 19 октября 2019, 09:33

Published 19 октября 2019, 09:33

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Один человек погиб в лобовом ДТП с фурой под Ростовом

19 октября 2019, 09:33
В Ростовской области произошло лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля, один человек погиб, сообщили очевидцы в Instagram.

Авария произошла в районе поселка Тарасовский на трассе М-4 «Дон». Здесь лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и фура.

«Легковушка смялась до задних сидений, у водителя не было шанса выжить», — написал автор публикации. Он добавил фото, на котором показал последствия столкновения.

Пользователи в комментариях написали, что погиб 19-летний парень, который недавно вернулся из армии. Они выразили слова соболезнования.

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