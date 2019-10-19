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Posted 19 октября 2019, 06:34

Published 19 октября 2019, 06:34

Modified 11 сентября 2022, 15:13

Updated 11 сентября 2022, 15:13

Почти 700 млн руб налогов задолжали ростовчане

19 октября 2019, 06:34
В Ростове-на-Дону с начала года недоимка по налогам снизилась на 20,2%, сообщили в городской администрации.

На начало года долг физических и юридических лиц составлял 876 миллионов рублей. К сентябрю этот показатель упал до 700 миллионов.

По земельному налогу снижение произошло на 25,6%, по налогу на имущество физических лиц — на 33,6%. Сейчас в городе работают комиссии по работе с недоимкой, всего с начала года провели 469 заседаний.

Кроме того, с населением проводится массово-разъяснительная работа.

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