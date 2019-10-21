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Posted 21 октября 2019, 19:04

Published 21 октября 2019, 19:04

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Патриарх Кирилл освятит кафедральный собор в Ростове

21 октября 2019, 19:04
Освящение отреставрированного кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону состоится 27 октября, говорится в сообщении регионального правительства.

Известно, что совершит чин Великого освящения и возглавит служение Божественной литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Принять участие в богослужении смогут и верующие из Ростова. Начало в 8.30, а проход в собор откроют в 7.00.

Реставрация собора началась в 2011 году.

Напомним, что с проведением данного мероприятия 26 и 27 октября будет ограничено движение транспортных средств по улицам Станиславского, Московской, Темерницкой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского, по переулкам Газетному и Семашко.

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