Сирень высадили на мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области

Posted 21 октября 2019, 07:35
Published 21 октября 2019, 07:35
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
На территории мемориального комплекса в парке «Сад Победы» было высажено 67 кустов сирени.
«Сад Победы» является одной из составляющих музейного комплекса. Его заложили год назад. В октябре 2018 года на территории дендропроекта, которая составляет более гектара, было высажено почти 200 декоративных деревьев — вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого. Весной в парке посадили еще порядка 100 саженцев дубов и сирени.
«Посаженные деревья и кустарники будут долгое время радовать всех посетителей музейного комплекса. Каждую весну здесь будет цвести живой народный памятник — Сад Победы, напоминая о тех, кто жизнью отстоял свободу Отечества и наше будущее», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Ранее сообщалось, что проходящую возле мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом дорогу закончат ремонтировать в апреле 2020 года.