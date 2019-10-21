Сирень высадили на мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области

«Сад Победы» является одной из составляющих музейного комплекса. Его заложили год назад. В октябре 2018 года на территории дендропроекта, которая составляет более гектара, было высажено почти 200 декоративных деревьев — вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого. Весной в парке посадили еще порядка 100 саженцев дубов и сирени.