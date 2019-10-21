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Posted 21 октября 2019, 07:35

Published 21 октября 2019, 07:35

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Сирень высадили на мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области

21 октября 2019, 07:35
Более 120 человек приняли участие в экологической акции на Самбекских высотах в Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

На территории мемориального комплекса в парке «Сад Победы» было высажено 67 кустов сирени.

«Сад Победы» является одной из составляющих музейного комплекса. Его заложили год назад. В октябре 2018 года на территории дендропроекта, которая составляет более гектара, было высажено почти 200 декоративных деревьев — вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого. Весной в парке посадили еще порядка 100 саженцев дубов и сирени.

«Посаженные деревья и кустарники будут долгое время радовать всех посетителей музейного комплекса. Каждую весну здесь будет цвести живой народный памятник — Сад Победы, напоминая о тех, кто жизнью отстоял свободу Отечества и наше будущее», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Ранее сообщалось, что проходящую возле мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом дорогу закончат ремонтировать в апреле 2020 года.

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