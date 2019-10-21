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Posted 21 октября 2019, 07:02

Published 21 октября 2019, 07:02

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

В Сеть попали снимки ростовчанки Ирины Безруковой с женатым актером

21 октября 2019, 07:02
Уроженка Ростовской области известная актриса Ирина Безрукова опубликовала романтические снимки с актером Валерием Николаевым, увидеть фото можно в Instagram звезды.

Однако, как пояснила сама Ирина, фотографии сделаны для съемок нового фильма, в котором она сыграет. «Пожелайте мне удачи! Новая роль, это всегда немного „новая жизнь“. Но проходить она будет достаточно предсказуемо. Ведь все заранее написано, придумано и „закручено“ сценаристом. Все личные темы, неожиданные сюжетные повороты. Конечно, актеры внесут свои „краски“ в эту общую „картину“. Но каким станет фильм, никогда неизвестно заранее, ведь это труд десятков профессионалов», — написала актриса и добавила, что подробности нового проекта раскроет позже.

Судя по фотографиям, 54-летняя Ирина Безрукова и актер Валерий Николаев сыграют семейную пару. Несмотря на то, что Валерий женат на спортсменке Эльмире, это четвертый брак актера, подписчики Безруковой отметили, что пара прекрасно смотрится вместе. Многие даже приняли информацию о романе звезд за правду. «Как жаль что новый мужчина — всего лишь роль… Вы достойны самого лучшего», — оставила комментарий одна из подписчиц актрисы.

Ранее стало известно, что во время съемок на Украине ростовской актрисе Ирине Безруковой потребовалась помощь врачей. У нее поднялась температура до 38 градусов. Она предположила, что заболела из-за кондиционеров, частых перелетов и акклиматизации.

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#Общество#Новости
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