В Сеть попали снимки ростовчанки Ирины Безруковой с женатым актером

Однако, как пояснила сама Ирина, фотографии сделаны для съемок нового фильма, в котором она сыграет. «Пожелайте мне удачи! Новая роль, это всегда немного „новая жизнь“. Но проходить она будет достаточно предсказуемо. Ведь все заранее написано, придумано и „закручено“ сценаристом. Все личные темы, неожиданные сюжетные повороты. Конечно, актеры внесут свои „краски“ в эту общую „картину“. Но каким станет фильм, никогда неизвестно заранее, ведь это труд десятков профессионалов», — написала актриса и добавила, что подробности нового проекта раскроет позже.