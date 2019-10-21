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Posted 21 октября 2019, 07:30

Published 21 октября 2019, 07:30

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Жителям Таганрога рассказали, кому жаловаться на холодные батареи

21 октября 2019, 07:30
Жители Таганрога, в квартиры которых до сих пор не подали тепло, могут жаловаться в управление жилищно-коммунального хозяйства, сообщила городская администрация.

Телефоны управления, по которым можно звонить по указанной проблеме, опубликованы на сайте мэрии.

Кроме того, в случае задержки включения отопления, горожане могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Ранее жители Ростова попросили не включать отопление раньше определенного срока. Как рассказали горожане, из-за включенного отопления людям приходится открывать окна, в итоге все тепло выходит на улицу.

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