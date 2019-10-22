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Posted 22 октября 2019, 08:17

Published 22 октября 2019, 08:17

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Фирма по очистке воды отсудила у нефтезавода в Новошахтинске почти 90 млн рублей

22 октября 2019, 08:17
Сюжет
Эксклюзив
За загрязнение централизованной системы водотведения ООО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» выплатит компании, занимающейся забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд ООО «Водные ресурсы» более 86 миллионов рублей, рассказал RostovGazeta сотрудник пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области.

В марте текущего года представители ООО «Водные ресурсы» обратились в суд с требованием взыскать с нефтезавода задолженность за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за январь и февраль 2018 года.

Сумма требований — 86 956 745 рублей, а также 50 тысяч рублей расходов по оплате услуг представителя, 200 тысяч рублей расходов — по оплате госпошлины. Ответчики требовали провести новые экспертизы проб сточных вод, однако суд отказал в назначении экспертизы. По мнению заявителя, при отборе проб у одного из представителей общества отсутствовали соответствующие полномочия, о чем представители ответчика сделали отметку в акте отбора проб.

«Лабораторный анализ отобранных проб установил превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах. Согласно статье 16 ФЗ № 7-ФЗ „Об охране окружающей среды“ негативное воздействие на окружающую среду является платным. ООО „Водные ресурсы“ произведен расчет, в соответствии с которым за январь 2018 года размер платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения составил 41 627 759,10 рубля; за февраль 2018 года составил 45 328 986,05 рубля», — говорится в решении суда.

Ответчик обжаловал решение суда, однако апелляция не была удовлетворена. Теперь нефтезавод может обжаловать постановление в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Ранее дело завели после загрязнения земли нефтью на семь миллионов рублей под Ростовом.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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