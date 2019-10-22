Фирма по очистке воды отсудила у нефтезавода в Новошахтинске почти 90 млн рублей

Сумма требований — 86 956 745 рублей, а также 50 тысяч рублей расходов по оплате услуг представителя, 200 тысяч рублей расходов — по оплате госпошлины. Ответчики требовали провести новые экспертизы проб сточных вод, однако суд отказал в назначении экспертизы. По мнению заявителя, при отборе проб у одного из представителей общества отсутствовали соответствующие полномочия, о чем представители ответчика сделали отметку в акте отбора проб.