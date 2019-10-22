Фирма по очистке воды отсудила у нефтезавода в Новошахтинске почти 90 млн рублей

Posted 22 октября 2019, 08:17
Published 22 октября 2019, 08:17
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
В марте текущего года представители ООО «Водные ресурсы» обратились в суд с требованием взыскать с нефтезавода задолженность за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за январь и февраль 2018 года.
Сумма требований — 86 956 745 рублей, а также 50 тысяч рублей расходов по оплате услуг представителя, 200 тысяч рублей расходов — по оплате госпошлины. Ответчики требовали провести новые экспертизы проб сточных вод, однако суд отказал в назначении экспертизы. По мнению заявителя, при отборе проб у одного из представителей общества отсутствовали соответствующие полномочия, о чем представители ответчика сделали отметку в акте отбора проб.
«Лабораторный анализ отобранных проб установил превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах. Согласно статье 16 ФЗ № 7-ФЗ „Об охране окружающей среды“ негативное воздействие на окружающую среду является платным. ООО „Водные ресурсы“ произведен расчет, в соответствии с которым за январь 2018 года размер платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения составил 41 627 759,10 рубля; за февраль 2018 года составил 45 328 986,05 рубля», — говорится в решении суда.
Ответчик обжаловал решение суда, однако апелляция не была удовлетворена. Теперь нефтезавод может обжаловать постановление в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.
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