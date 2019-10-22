Норматив накопления ТКО снизили в Ростовской области

Posted 22 октября 2019, 08:14
Published 22 октября 2019, 08:14
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Снижение норматива позволило скорректировать конечный тариф на вывоз мусора.
При этом в области в конце 2019 года планируют проанализировать накопление отходов и выделить категории, в которых эти показатели снизились. Результаты помогут еще раз скорректировать нормативы накопления ТКО.
Ранее в Ростове предложили установить автоматы по приему пустой тары, чтобы горожане могли не выбрасывать пластиковые и стеклянные бутылки, а сдавать их за деньги.