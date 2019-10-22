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Posted 22 октября 2019, 08:14

Published 22 октября 2019, 08:14

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Норматив накопления ТКО снизили в Ростовской области

22 октября 2019, 08:14
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Мусорная реформа на Дону
В Ростовской области удалось снизить норматив накопления твердых коммунальных отходов, сообщило региональное Законодательное собрание.

Снижение норматива позволило скорректировать конечный тариф на вывоз мусора.

При этом в области в конце 2019 года планируют проанализировать накопление отходов и выделить категории, в которых эти показатели снизились. Результаты помогут еще раз скорректировать нормативы накопления ТКО.

Ранее в Ростове предложили установить автоматы по приему пустой тары, чтобы горожане могли не выбрасывать пластиковые и стеклянные бутылки, а сдавать их за деньги.

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#Общество#Мусорная реформа на Дону#Новости
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