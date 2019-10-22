Ростовчане считают провальной сферу здравоохранения

Posted 22 октября 2019, 13:16
Published 22 октября 2019, 13:16
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Минэкономразвития опубликовало отчет, согласно которому удовлетворенность россиян качеством медпомощи снижается. Несмотря на то, что на медицинские программы и национальный проект «Здравоохранение» тратятся огромные средства, в больницах и поликлиниках до сих пор не все гладко.
RostovGazeta провела в социальной сети «ВКонтакте» на эту тему опрос. Жителям Ростова предложили выбрать из нескольких вариантов, в результате чего стала понятна картина со здравоохранением в городе. Всего участниками опроса стали около 600 человек.
Много голосов набрали варианты о дефиците специалистов, грубости и хамстве со стороны медицинского персонала, устаревшем оборудовании и плохом состоянии оборудования. Многие ростовчане возмутились насчет того, что за качественные услуги все равно приходится платить.
Остальных респондентов не устроили долгое ожидание в очередях и ошибки в диагностике. Более половины всех респондентов выразили недовольство всеми вышеперечисленными проблемами.
В комментариях по этому поводу началось обсуждение. Некоторые пошутили, что «болеть в наше время не рекомендуется».
«Меня больше всего не устраивает зарплата врачей, сокращение амбулаторий по области и отсутствие ремонта в оставшихся», — написала одна из местных жительниц.
«Зарплата среднего медицинского персонала составляет от 12 тысяч до 15 тысяч рублей, врачей — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей. Медики работают на двух или трех работах, как быть не злым», — прозвучало в комментариях.