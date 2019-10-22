Стало известно, почему трамвай сошел с рельсов в Ростове

Posted 22 октября 2019, 15:29
Published 22 октября 2019, 15:29
Modified 1 октября, 12:45
Updated 1 октября, 12:45
«Перед запуском трамвая пути проверяют несколько раз. Сегодня во время проверки вагон остановился, его убрали с дороги. Но там не было пассажиров, за процессом следили специалисты «, — сообщил сотрудник ведомства.
Ранее пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на Станиславского трамвай сошел с рельсов, потому что пути якобы оказались заасфальтированы после ремонта. Комментаторы поинтересовались, как трамваи могли запустить без проверки.
Ремонт на улице Станиславского в Ростове планировали завершить в октябре. Изначально его хотели закончить к ЧМ-2018, но не успели по ряду причин, среди которых раскопки на этом месте. Тогда не успели привести в порядок участок от Семашко до Буденновского.
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