Стало известно, почему трамвай сошел с рельсов в Ростове

Ремонт на улице Станиславского в Ростове планировали завершить в октябре. Изначально его хотели закончить к ЧМ-2018, но не успели по ряду причин, среди которых раскопки на этом месте. Тогда не успели привести в порядок участок от Семашко до Буденновского.