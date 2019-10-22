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Posted 22 октября 2019, 17:50

Published 22 октября 2019, 17:50

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Трое ростовчан похитили и убили знакомого

22 октября 2019, 17:50
В Зерноградском районе задержали троих местных жителей, которые похитили и убили своего знакомого, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Происшествие случилось в хуторе Большая Таловая, когда 38-летний мужчина проводил время с тремя знакомыми. Между ними произошла ссора, в ходе которой двое фигурантов избили потерпевшего и затащили в машину.

Третий подозреваемый вывез всех в лес, который находится рядом с хутором. Пострадавшего снова избили, после чего убили ножом.

После этого нападавшие закопали тело. Их удалось задержать и заключить под стражу.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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