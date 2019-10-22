В Ростове бабушка выгуливала внука на крыше многоэтажки

Пользователи сочли ситуацию забавной. «Сейчас бы с бабушкой на крыше гулять», — написали одни. «Почему мысли всегда должны быть о плохом? Может, действительно, ребенок попросился на крышу, а бабушка его подняла. Если она следит за ним, то ничего плохого не случится», — писали другие. «Когда-то на этой крыше было кафе-мороженое, бабушка решила вспомнить молодость», — уточняли комментаторы.