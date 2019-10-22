В Ростове бабушка выгуливала внука на крыше многоэтажки

Posted 22 октября 2019, 07:45
Published 22 октября 2019, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
«Нагибина, 12. Бабушка выгуливает внука на крыше здания», — написано в комментарии к фотоснимкам.
На фотографиях видно, что ребенок дошкольного возраста и пожилая женщина прогуливаются по крыше многоэтажки.
Пользователи сочли ситуацию забавной. «Сейчас бы с бабушкой на крыше гулять», — написали одни. «Почему мысли всегда должны быть о плохом? Может, действительно, ребенок попросился на крышу, а бабушка его подняла. Если она следит за ним, то ничего плохого не случится», — писали другие. «Когда-то на этой крыше было кафе-мороженое, бабушка решила вспомнить молодость», — уточняли комментаторы.