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Posted 22 октября 2019, 07:45

Published 22 октября 2019, 07:45

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

В Ростове бабушка выгуливала внука на крыше многоэтажки

22 октября 2019, 07:45
В Ростове-на-Дону на крыше многоэтажного дома на Нагибина заметили пожилую женщину с ребенком, сообщили очевидцы в соцсети.

«Нагибина, 12. Бабушка выгуливает внука на крыше здания», — написано в комментарии к фотоснимкам.

На фотографиях видно, что ребенок дошкольного возраста и пожилая женщина прогуливаются по крыше многоэтажки.

Пользователи сочли ситуацию забавной. «Сейчас бы с бабушкой на крыше гулять», — написали одни. «Почему мысли всегда должны быть о плохом? Может, действительно, ребенок попросился на крышу, а бабушка его подняла. Если она следит за ним, то ничего плохого не случится», — писали другие. «Когда-то на этой крыше было кафе-мороженое, бабушка решила вспомнить молодость», — уточняли комментаторы.

Ранее в Ростове женщина выгуливала на поводке молодого парня.

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