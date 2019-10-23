Более 30 тыс семей в Ростовской области стоят в очереди на землю

Василий Голубев в среду отвечает на вопросы местных жителей. Одна из них рассказала, что у нее родился третий ребенок и она встала в очередь на получение земли.
Женщина пожаловалась, что уже шесть лет не может получить участок. Она поинтересовалась, сколько ей ждать.
«Сейчас в очереди числятся более 30 тысяч семей, на текущий момент участки получили 20 тысяч семей. Эта работа продолжается, но есть проблемы, в основном в крупных городах», — пояснил глава региона.
Он добавил, что это Ростов, Батайск и Таганрог, так как здесь нет свободной земли. Губернатор рассказал, что появилась возможность получения компенсации за землю. Теперь местные жители сами смогут выбрать, как им поступить.